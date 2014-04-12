В Краматорске сепаратисты установили флаг "Донецкой республики"

Над зданием исполкома Краматорска (Донецкая область) установили флаг "Донецкой респубики". Об этом сообщают "Новости Краматорска".

Это случилось сегодня, 12-го апреля, во время митинга пророссийски настроенных горожан. Представители инициативной группы активистов вышли из толпы митингующих, прошли мимо сотрудников правоохранительных органов и, проникнув в исполком, вывесили над зданием флаг "Донецкой народной республики".

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Митингующих, находившихся под зданием исполкома это удовлетворило, и они начали по-тихоньку расходиться. Никто, кроме двух активистов, в здание исполкома не проник.

Издание отмечает, что правоохранители без проблем пропустили неизвестных в здание - до этого сотрудники МВС повязали на свою форму георгиевские ленты.

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Начальник краматорской милиции Виталий Колупай, как отмечает издание, не прокомментировал данный инцидент, а порекомендовал обратиться к мэру или другому представителю исполкома. Также начальник милиции не ответил на вопрос, почему сотрудники краматорской милиции носили георгиевские ленты: "Я этого не видел и подобной информации у меня нет".