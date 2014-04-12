В сети появилось видео захвата райотдела милиции в Славянске
16:58, 12 апреля 2014Политика
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На видеозаписи видно, что неизвестные лица, зацепив крюками, привязанными к автобусам, решетки двух окон, их оторвали.
Сегодня сепаратисты в Славянске захватили райотдел милиции / REUTERS
В сети появилось видео захвата райотдела милиции в Славянске.
На видеозаписи видно, что неизвестные лица, зацепив крюками, привязанными к автобусам, решетки двух окон, их оторвали.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что вооруженные люди захватили райотдел милиции в Славянске (Донецкая область).
Видео Элина Шерасова
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