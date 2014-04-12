В сети появилось видео захвата райотдела милиции в Славянске.

На видеозаписи видно, что неизвестные лица, зацепив крюками, привязанными к автобусам, решетки двух окон, их оторвали.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что вооруженные люди захватили райотдел милиции в Славянске (Донецкая область).