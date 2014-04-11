Белорусская железная дорога приостановила продажу билетов на поезда в Украину

Об этом сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

"По уведомлению Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины в связи с необходимостью проведения корректировки расписания движения международных поездов, введением дополнительных остановок в сообщении с Крымской дирекцией, с 27 мая временно приостанавливается продажа проездных документов на поезда формирования Белорусской железной дороги, курсирующие в данном направлении", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в настоящее время Белорусская железная дорога осуществляет взаимодействие с железнодорожными администрациями по согласованию расписания движения международных поездов.