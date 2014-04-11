Киев опротестовал денонсацию соглашений по ЧФ и напомнил России о Венской конвенции
Министерство иностранных дел Украины направило в адрес Министерства иностранных дел Российской федерации ноту о соблюдении Венской конвенции о прекращении действия международных договоров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.
Он заметил, что ввиду безосновательного прекращения Российской федерацией действия базовых соглашений о Черноморском флоте и временном пребывании Черноморского флота России на территории Украины были направлены соответствующие ноты в адрес МИД России.
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”В частности, Украина отметила, что такие решения и действия РФ являются неправомерными и не отвечают требованиям Венской конвенции о праве международных договоров от 1969 года. Российской стороне напоминают о необходимости соблюдения процедуры, которая установлена этой конвенцией относительно прекращения действия договоров, в соответствии с которым она имеет право на прекращение действия договоров не раньше, чем через три месяца после информирования украинской стороны о таком намерении, а также в случае, если в указанный срок украинская сторона не выскажет своих возражений”, - сказал Перебыйнис отметив, что украинская сторона высказала свои возражения 2 апреля этого года.
Перебыйнис также в который раз отметил, что российская сторона грубо нарушила нормы международного права, осуществив противоправную аннексию АР Крым.