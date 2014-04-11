В милицию с начала года поступило более 1900 заявлений о пропаже людей

Из них в течение 10 суток (то есть без заведение оперативно-розыскных дел) разыскано свыше 1200 человек.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, отметив, что по фактам исчезновения людей было заведено более 750 оперативно-розыскных дел. В связи с установлением местонахождения закрыто 770 дел, в числе которых - часть лиц, не разысканных в прошлые годы.

В Департаменте уголовного розыска отметили, за период проведения на территории Украины массовых акций в органах внутренних дел было зарегистрировано 103 сообщения о безвестном исчезновении граждан. По указанным сведениям без заведения оперативно-розыскных дел разыскано свыше 90 пропавших. Причиной их розыска преимущественно становился тот факт, что эти граждане несвоевременно сообщали родным о своем местонахождении. Часть из них вообще не принимали участия в протестных мероприятиях. В настоящее время их местонахождение установлено.

Читайте такжеНа Майдане отмечают, что пропавшими остаются более 150 человекЧитайте такжеВ Департаменте уголовного розыска МВД отмечают, что каждый факт безвестного исчезновения человека рассматривается как чрезвычайное происшествие. К сожалению, в обществе продолжает бытовать стереотип, что обращаться в милицию с заявлением о розыске лица следует только через 3 суток после его исчезновения. На самом деле сотрудники милиции не имеют права по каким-либо причинам отказать в приеме заявления или сообщения о пропаже человека.

«Заявление или сообщение о безвестном исчезновении граждан немедленно регистрируется в дежурной части отдела милиции. До последнего места пребывания пропавшего выезжает следственно-оперативная группа. Правоохранители собирают необходимую информацию об исчезнувшем лице и устанавливают обстоятельства ее исчезновения. Собранная информация поможет найти или идентифицировать человека», отмечают в УСО МВД.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 апреля, активисты Майдана во время пресс-конференции заявили о бездействии правоохранительных органов по поиску 120 без вести пропавших участников акций протеста, которые продолжались в Киеве в течение ноября 2013 года по февраль 2014 года.