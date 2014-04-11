МИД: Резолюция ПАСЕ значительно усиливает международную изоляцию России

Министерство иностранных дел считает, что резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы значительно усиливает международную изоляцию России и является сильным инструментом поддержки Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор Департамента информационной политики МИД Евгений Перебыйнис.

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"Эта резолюция, по состоянию на сегодня, является самым жестким решением международной организации в ответ на нарушение РФ своими действиями международного права. Она значительно углубляет международную изоляцию России", - отметил Перебыйнис.

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 апреля, ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и запретила россиянам занимать руководящие должности в Парламентской Ассамблее до конца года из-за поддержки российскими депутатами действий относительно оккупации и аннексии Крыма Москвой.