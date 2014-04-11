Порошенко: Олигарх всегда использует ресурс власти

Во время визита в Житомирскую область кандидат на пост Президента Украины Петр Порошенко встретился с журналистами и ответил на их вопросы.

«Олигарх всегда использует ресурс власти. Во-первых - чтобы вытянуть из бюджета средства налогоплательщиков, нарушая не только закон, но и искажая экономическую среду. Во-вторых - использует инструменты государства для того, чтобы давить на бизнес-конкурентов. В-третьих - влиять на избирательный процесс, даже до попытки срыва выборов», - отметил Петр Порошенко.

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Порошенко подчеркнул, что он и его команда прошли очень тяжелую школу, но «с гордостью могу сказать - мы создали одну из лучших, самых прозрачных компаний в Украине - корпорацию «Рошен». Согласитесь, никто не заставляет ни за рубежом, где работают условия конкурентной борьбы, ни в Украине покупать конфеты. Мы доказали, что можем создавать конкурентоспособную продукцию, которую признает весь мир», - добавил он.

Отвечая на вопрос журналистов относительно олигархов, представленных в украинской власти, Петр Порошенко отметил: «Я со всеми встречусь и с каждым буду говорить о том, что работать в Украине нужно честно, открыто и прозрачно. То, что делалось ранее не должно больше повториться. Убежден, что все причастные к преступлениям, должны отвечать. Пришло время ввести новые правила для бизнеса. Другого не дано. Единственный месседж, единственное обращение, которое будет от меня - надо жить по-новому, надо дать людям жить свободно, безбедно и безопасно. При таких условиях украинцы вас будут уважать».

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Относительно встреч с господином Фирташем, Петр Порошенко в очередной раз сообщил: «Я говорил об этом в статье в немецкой газете «Бильд», а именно о том, что лично господина Фирташа видел три раза в жизни».

Отвечая на вопрос относительно государственного языка, Петр Порошенко заявил, что государственным языком в Украине всегда будет украинский, но посоветовал учить разные иностранные языки - английский, французский, немецкий, русский, польский. Порошенко подчеркнул, что «никто не будет притеснять людей, на каком бы языке они не разговаривали в Украине».