В Одессе определены шаги по предотвращению сепаратистских действий - Порошенко

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Порошенко, депутат заявил: “Повторения крымского сценария в Харькове, Луганске, Донецке или Одессе не будет”.

Как сообщает пресс-служба, причиной срочного вылета политика на Юг стала информация о подготовке сепаратистских митингов в Одессе 10 апреля. По имеющейся информации, в этот день провокаторы планировали захват властных зданий по примеру действий в Донецке и Луганске. Порошенко провел совещание с главой областной государственной администрации Владимиром Немировским и руководителями силовых ведомств Одесской области.

“На встречах, состоявшихся в Одессе с руководством области, МВД и СБУ, были четко определены шаги по предупреждению захвата государственных органов власти и любых сепаратистских действий. Нужно не позволить псевдотуристам дестабилизировать ситуацию. Они должны понести наказание за свои провокаторские действия. Этого же мы требуем в Донецке, в Луганске, в Харькове и по всей Украине”, - заметил Порошенко. Он добавил, что сегодня это главная задача для правоохранителей.

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По словам Порошенко, полтора месяца после событий на Майдане – это достаточное время для того, чтобы собрать правоохранительные органы и спецслужбы в единый кулак, который способен наносить сокрушительный удар по тем, кто посягает на территориальную целостность Украины.

“К организации и финансированию сепаратистских беспорядков причастны и некоторые лидеры Партии регионов, которые нашли себе место в российском сценарии раскола Украины. Дестабилизация на Востоке, угроза срыва президентских выборов как минимум в части областей является элементом этого сценария”, - отметил Порошенко.

Как отмечается в сообщении, во время рабочей поездки Порошенко пообщался с курсантами нахимовцами, которые накануне прибыли из Севастополя, а также ознакомился с условиями проживания украинских военнослужащих, передислоцированных из АР Крым для дальнейшего прохождения службы на материковой части Украины.