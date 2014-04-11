Турчинов назвал судна, которые сегодня вывели из плена в Крыму

Сегодня в Крыму были разблокированы корабли Военно-морских сил Украины, и первые из них - ракетный катер «Прилуки» и судно обеспечения «Фастов» - уже вышли из плена.

Об этом заявил и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов.

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Продолжается отправление самолетов, вертолетов и бронетехники на материковую часть Украины.

«Мы обеспечим, чтобы вся захваченная военная техника снова находилась в распоряжении Вооруженных сил Украины», - подчеркнул Турчинов.