Хакеры украсили официальный сайт Госдумы лозунгом "Слава Украине!"

Написали, в частности, что народ России будет на их стороне, потому что за ними правда. А еще - оригинально охарактеризовали политику действующей власти. "Все, что вы можете делать, - это терроризировать свой народ, беспомощный и покорный, привыкший к образ. Вся мощь империи, которая называется Российская Федерация, целиком базируется на алкоголизме, страхе и трусости", - сообщили на официальной странице Госдумы, передает ТСН.

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Заканчивается обращение лозунгом - "Слава Украине!" Оно украшало сайт Госдумы несколько часов.