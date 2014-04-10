Эксперты прогнозируют на выборах мэра Киева социологическую аномалию

«Понятным есть тот факт, что люди доверили Порошенко из-за того, что лидеры оппозиции во время Майдана не оправдали их надежд, много говоря с трибуны и сидя в приемной Януковича вместо того, чтобы проявлять свои лидерские качества и решительность», - отмечает аналитик.

По убеждению Валерия Дымова, такая же неопределенность нас ожидает и на выборах мэра Киева - вряд ли можно говорить о том, что ключ от кабинета на Крещатике уже в кармане Виталия Кличко. Во-первых, киевляне, которые стояли на Майдане, также ожидали от Кличко большего, чем «там где вы, там и я».

Во-вторых, киевляне очень негативно отреагировали на колебания Кличко между мэрским и президентским креслом. Далеко не всем из них понравится то, что их как крепостных один барин передал другому. И, в-третьих - здесь так же, как и с выборами президента, возможен вариант перетекания голосов от тех, кто считается лидерами гонки, к «новым» лицам на мэрской гонке, которые проявили себя во время революции и имеют поддержку Майдана.

«Например, Вячеслав Кириленко, который в случае динамической кампании, играя неким «вторым номером», сможет быть такой же «аномалией», которой эксперты- политологи будут давать объяснения «задним числом», - считает Валерий Дымов.