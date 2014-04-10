Путин хочет сделать Украину непривлекательной для ЕС и США, но это напрасно - Freedom House

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на брифинге выразил президент международной правозащитной организации Freedom House Дэйвид Креймер.

“РФ говорит и предлагает федерализацию, и это - способ уничтожения страны. РФ хочет оттянуть выборы в Украине, относится к нынешнему руководству Украины как к незаконному. Путина не интересует то, что будет с Украиной. Он хотел бы расчленить ее сам, хотел бы дестабилизировать ситуацию, чтобы Украина стала совсем непривлекательной для Запада, для ЕС, для США. Чтобы они перестали считаться с Украиной, но мне кажется, что это - пустая трата времени”, - сказал он.

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Он также выразил мнение, что РФ должна немедленно прекратить “подстрекать население в восточных городах Украины”.

“В Украине никогда не говорили о федерализации, пока об этом не заговорила Москва. Я не думаю, что США поддерживают идею приближения Украины к федерализации”, - добавил Креймер.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

Так, в конце марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предлагает совместно с США и Евросоюзом сформулировать общие призывы к Киеву с целью инициации общенационального диалога, итогом которого станет новая Конституция, которая будет "гарантировать федеральное устройство Украины".

В Министерстве иностранных дел Украины расценили высказывание Лаврова как требование полной капитуляции Украины, ее раскола и уничтожения украинской государственности.

6-7 апреля в Луганске, Харькове и Донецке агрессивные молодчики с пророссийскими лозунгами совершили попытки захватить органы государственной власти. Они требуют «федерализацию» Украины и даже - присоединение к России.

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В то же время эти выступления не находят поддержки у местных жителей. Даже по оценкам российских СМИ, 6 апреля в Донецке в пророссийской акции приняли участие около 2 тыс. человек. 7 апреля в митинге в Харькове, где было объявлено о создании «Харьковской народной республики», принимали участие около одной тысячи человек. 8 апреля в Харькове около 200 пророссийских активистов проводили митинг перед зданием ОГА. Сегодня, 10 апреля, в Луганске количество митингующих перед зданием УСБУ составляет 150 человек.