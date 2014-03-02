Украинцы должны не допустить раскола и уничтожения Украины - Кличко

Об этом заявил лидер «УДАРа» Виталий Кличко, выступая на Народном вече в Киеве.

«Сегодня, как никогда, мы должны объединиться, независимо от того, на каком языке мы говорим, в какую церковь ходим, в каком регионе живем. Мы должны защитить наши национальные интересы и суверенитет, и не допустить планов тех, кто хочет расколоть Украину», - подчеркнул Кличко.

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Он отметил, что украинцы должны мобилизоваться и стать на защиту государства: «Никаких провокаций! Никаких призывов к сепаратизму и федерализму! Сегодня в Украине сформирована легитимная власть. Мы делаем все, чтоб стабилизировать очень непростую ситуацию. И от позиции каждого из нас, от единства украинцев, зависит завтрашний день государства», - сказал лидер «УДАРа».

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В этой связи он выразил восхищение действиями украинцев на Востоке и Юге, которые вышли на улицы украинских городов Востока и Юга страны, чтобы показать: Украина - едина, и не нуждается ни в чьем внешнем вмешательстве.

«Сегодня десятки тысяч человек вышли на улицы украинских городов Востока и Юга страны, чтобы показать: Украина - единая, и не нуждается ни в чьем внешнем вмешательстве. Вчерашняя попытка, инспирированная российскими деятелями, силой дестабилизировать ситуацию в восточных и южных регионах Украины, привела к адекватной реакции украинских граждан. Это - здоровая реакция современного европейского общества: свои дела мы решим сами, и не позволим никому посягать на нашу страну, независимость и право самим хозяйничать в своем доме. Это - наша страна, нам в ней жить и нам ее строить», - сказал Кличко.

При этом он выразил убеждение, что позиция граждан Украины демонстрирует, что иностранная агрессия обречена на провал.