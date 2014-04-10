Пограничники задержали россиянина с битой, таблицами радиопозывных и ракетницами
Сегодня утром в железнодорожном пункте пропуска «Хоробичи» пограничники Черниговского отряда совместно с работниками таможни задержали российского «туриста», который следовал в Украину поездом «Полоцк-Симферополь».
Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, в ходе проверки у жителя Брянской области России выявлено 2 военных билета СССР, 3 ракетницы и 17 выстрелов к ним, 5 мобильных телефонов в разобранном виде, 3 газовых баллончика, 35 российских рублей РФ. Самой интересной находкой работников пункта пропуска стали таблицы радиопозывных, которые также выявили у «туриста».
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Россиянина пригласили в пограничное подразделение для беседы. В настоящее время выясняется, куда и с какой целью следовал мужчина. О нем проинформированы компетентные правоохранительные органы.