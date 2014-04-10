Сегодня ВР рассмотрит законопроект о реабилитации незаконно осужденных

Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о реабилитации лиц, которые были незаконно осуждены, а также проект постановления о создании Временной специальной комиссии по контролю за расследованием особо резонансных уголовных дел с целью недопущения политических репрессий и предотвращения избежания наказания высшими должностными лицами государства, которые совершили преступление.

Как передает корреспондент УНИАН, также сегодня парламент должен рассмотреть законопроект о внесении изменений в закон “О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей” (о гарантиях в особый период).

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Кроме того, ВР рассмотрит законопроект о внесении изменений в закон “О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов” (об избрании городских голов по мажоритарной системе абсолютного большинства).

Также парламент планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.