Госдума готовит заявление "О политических репрессиях в Украине"

Его проект в четверг вечером был внесен в нижнюю палату лидерами всех четырех парламентских фракций и спикером Сергеем Нарышкиным и, как ожидается, будет включен в повестку дня утреннего пленарного заседания.

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Депутаты отмечают, что Госдума крайне обеспокоена массовыми нарушениями прав и свобод граждан в Украине. "Самопровозглашенная власть, опираясь на экстремистские силы и привлекая правоохранительные органы, применяет неправовые методы в отношении своих политических оппонентов, используя репрессии и физическое насилие в целях преследования граждан по политическим мотивам", - говорится в проекте документа, передает ИТАР-ТАСС.

По мнению парламентариев, политические репрессии исключают возможность цивилизованного разрешения политического кризиса в Украине. "Появляется все больше свидетельств внесудебных расправ. Возрастает давление украинских национал-радикалов на русскоязычных граждан во всех регионах и особенно на юго-востоке Украины. Необоснованное преследование лидеров оппозиции, аресты политических деятелей по сомнительным основаниям являются для подлинно демократического общества неприемлемыми", - подчеркивают депутаты.

Госдума "осуждает противоправные действия самопровозглашенной власти в Украине и категорически возражает против решения вопросов политической жизни силовыми методами, путем преследования инакомыслия, и настаивает на строгом соблюдении общепризнанных норм и принципов международного права в сфере защиты прав и свобод человека".

Депутаты напоминают, что "Украина - многонациональная страна и все ее граждане должны иметь равные возможности и права, которые должны быть защищены законом".

"Руководители правоохранительных органов, осуществляющие политические репрессии, должны быть привлечены к уголовной ответственности, а все незаконно преследуемые лидеры народного протеста должны быть освобождены", - настаивает Госдума.