В РФ заявляют, что готовы до июня передать Украине всю военную технику из Крыма

Минобороны России готово завершить передачу военной техники Украине из Крыма до июня 2014 года, сообщил в среду заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков. Об этом пишут РИА Новости.

Российская сторона отмечает, что в настоящее время практически завершен вывоз из Крыма гусеничной и колесной техники. Также идут переговоры о возвращении порядка 70 кораблей и судов и самолетного парка.

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«Минобороны России хотело бы и готово завершить эту работу до июня 2014 года», - сказал Булгаков.

По его словам, основная часть оставшейся техники переброшена силами Черноморского флота на станции погрузки. Замминистра утверждает, что данное вооружение и военная техника передаются в том состоянии, в котором их "бросили" украинские военнослужащие.

Как сообщал УНИАН, российские военные передают Украине преимущественно старую технику, которую еще и умышленно портят перед отправлением на материк, а новую и малоиспользованную военную технику оставляют себе.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил офицер Военно-морских сил Украины Алексей Мазепа.

“Россияне довольно избирательно относятся к передаче техники украинской стороне. Из автомобильного батальона в Бахчисарае вся техника, которая не заинтересовала россиян, была погружена на поезд и отправлена в Украину, но на многих машинах отсутствуют коробки передач, заменена резина на колесах. Один из парней, которые перешли на сторону России, позвонил нам и рассказал, что автомобили уже на железнодорожных платформах были повреждены: россияне просто открывали капоты и разбивали двигатели», - отметил Мазепа.