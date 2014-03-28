Россия вернет Украине около 350 единиц техники из Крыма – СМИ

"Россия заинтересована в вывозе на территорию Украины украинской бронетанковой техники, оставшейся в Крыму. В результате инвентаризации военного имущества Республики Крым российская сторона готовит к передаче около 350 единиц бронетанковой и автомобильной военной техники", - сообщил РИА Новости источник в Минобороны РФ.

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По его словам, в основном, это еще советская техника 70-х годов выпуска, не имеющая перспектив применения в Вооруженных силах РФ.

"Утилизация техники, а тем более ее восстановление или модернизация не имеют смысла из-за неэффективности и дороговизны", - указал источник.

Ранее президент России Владимир Путин отдал приказ начать передачу Украине вооружения и военной техники из крымских частей, не перешедших на сторону российской армии.

Он также призвал отнестись с уважением к выбору тех украинских силовиков, которые решили вернуться из Крыма в Украину.