В Бахчисарае россияне обворовали и сломали технику перед тем, как отдать Украине - Тымчук

Об этом сообщает на своей странице в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Сегодня в Бахчисарае загружали «отдаваемую» технику нашего автомобильного батальона. Сначала россияне согласились отдать 74 единицы техники (себе оставили 27 бензовозов и 3 ПАРМ - подвижных автомобильных ремонтных мастерских)", - написал он.

Читайте такжеРоссия вернет Украине около 350 единиц техники из Крыма – СМИПо его словам, техника уже было отправлялась на материк, как "прискакал бравый российский полковник и приказал разгрузить еще 7 бензовозов. Мол, самим нужны".

Однако его подчиненные сообщили командиру, что техника уже непригодна к использованию - перед загрузкой на железнодорожные платформы они сняли с автомобилей все, что могли, а что не могли – раскурочили.

"Полковник долго топал ножками и кричал своим солдатам, что надо было сначала разобраться, что может самим пригодиться, а потом уже ломать и отдавать украинцам", - пишет Тымчук.