В Харькове вокруг здания ОГА сняли милицейские кордоны

В Харькове вокруг здания облгосадминистрации сняли милицейские кордоны.

Как передает корреспондент УНИАН, на тротуаре перед входом в ОГА и вокруг прилегающей территории впервые за последние дни нет милиционеров.

Правоохранители дежурят только во внутреннем дворе обладминистрации, вход в который расположен с улицы Мироносицкой. На площади Свободы возле Дворца детского и юношеского творчества стоят несколько милицейских автомобилей и работников милиции

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Окна в здании ОГА закрыты фанерой вместо выбитых стекол. Движение по улице Сумской не перекрыто.

На площади Свободы перед ОГА также нет ни пророссийских митингующих, ни активистов Евромайдана.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 апреля пророссийские активисты захватили здание Харьковской ОГА. 8 апреля утром спецподразделения Национальной гвардии в ходе спецоперации, которая длилась приблизительно 15 минут, освободили помещение ОГА от активистов. Правоохранители задержали 64 человека. 9 апреля Киевский райсуд изберет для задержанных меру пресечения свободы.