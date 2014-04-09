Под новые санкции от ЕС может попасть почти все руководство России - СМИ

Копия документа "Неисчерпывающий список российских лиц и организаций, ответственных или причастных к действиям или решениям, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" оказалась в распоряжении газеты "КоммерсантЪ".

Документ состоит из пяти страниц, имен в нем 107 (также упомянуты пять организаций). Один из информированных источников "Ъ" в Брюсселе пояснил, что есть еще дополнительный список украинских (в основном крымских) чиновников, против которых могут быть применены санкции. Кроме того, по словам собеседника "Ъ", уже в ходе первого предметного рассмотрения основного списка главами МИД стран ЕС в него были внесены фамилии еще нескольких человек преимущественно из администрации президента РФ. "В целом получается около 130 человек",— пояснил собеседник "Ъ".

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Новые же персонифицированные санкции могут, по словам источников "Ъ" в Брюсселе, могут быть введены до этапа экономических ограничений — решение о расширении черного списка может быть принято по предложению глав МИД стран ЕС. В таком случае под визовые и имущественные санкции может попасть едва ли не все политическое руководство России. Фигуранты имеющего в распоряжении "Ъ" списка, из которого и будут выбираться кандидаты для наказания, разбиты на пять групп.

Первая — члены законодательных органов. Из еще не вошедших в действующие черные списки лиц в ней фигурируют зампреды Совета федерации. Вторая группа — члены исполнительных органов власти. В нее вошли все постоянные и непостоянные члены Совбеза РФ, за исключением президента Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева и главы МИДа Сергея Лаврова. Третья группа — представители силовых структур. Сюда вошли высокопоставленные сотрудники Минобороны .

Четвертая группа — бизнесмены. В этой категории нет ни одного имени.

Пятая группа — медиаорганизации и журналисты. В объяснении к этому разделу сказано, что "эти медиаструктуры и журналисты активно участвовали в пропагандистских усилиях в поддержку аннексии Крыма со стороны РФ и российской военной интервенции в Украине". К таким структурам в ЕС относят "Газпром-медиа", телеканалы "Россия", Russia Today, "Первый канал" и НТВ. Персонализированные же санкции предлагается помимо Дмитрия Киселева (он попал во второй черный список ЕС) распространить еще на трех журналистов: Михаила Леонтьева, Ираду Зейналову и Михаила Гусмана.

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Источники "Ъ" в структурах ЕС поясняют: наличие списка не означает, что против всех его фигурантов будут введены реальные санкции. "Но в Москве должны понимать, что действия по эскалации ситуации в Украине не останутся без ответа",— говорит один из собеседников "Ъ". Другой источник в структурах ЕС уточняет: "Лидеры ЕС договорились, что экономические санкции будут применены, если Россия введет войска на восток Украины, но она этого пока не сделала, а пакет соответствующих ограничительных мер со стороны ЕС не готов. В то же время мы не можем оставить безнаказанными откровенные действия по созданию хаоса на востоке Украины".