У николаевских сепаратистов нашли 18 бит, 25 труб, пистолеты, ножи и топор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник УМВД в Николаевской области Юрий Седнев.

По его словам, изъятое оружие будет направлено на экспертизу.

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"Эти пpeдмeты были пoдгoтoвлeны для нaнeceния тeлecныx пoвpeждeний, oни был ocтaвлeны и бpoшeны нa мecтe пaлaтoчнoгo гopoдкa", - сообщил Седнев.

Среди изъятого оружия 18 бит, пневматическое ружье с оптическим прицелом, четыре пистолета, в том числе похожие на револьверы, металлический прут и гильзы, 2 ножа, один топор, 25 металлических труб.

Кроме того, Седнев сообщил, что активисты из палаточного городка варварски выдернули флаги Украины, которые были установлены на площади, поломали древки от флагов и готовились использовать их для применения силы.

"Изъято большое количество этих древков", - сообщил начальник УМВД.

Кроме того, по словам Седнева, пророссийские активисты во время попыток штурма ОГА использовали петарды, а также самодельные взрывные устройства: к петарде приматывали газовый баллончик для более мощного эффекта.

По данным Седнева, вечером 7 апреля и в ночь на 8 апреля пророссийские активисты совершили три попытки штурма для силового проникновения в здание Николаевской ОГА.

Охрану порядка обеспечивали 180 сотрудником милиции, еще 60 были в резерве.

По словам начальника УМВД, во время потасовок милиция не применяла спецсредства, использовались только наручники и резиновые палки.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным Николаевского городского управления милиции, в ночь с 7 на 8 апреля в результате столкновений мeждy «Hapoдным oпoлчeниeм Hикoлaeвa», местной «Caмooбopoной Maйдaнa» и пpopoccийcкими активистами под зданием Николаевской областной государственной администрации пострадали 15 человек. Милиция задержала 14 человек, которые на данный момент уже отпущены после составления протоколов. по словам милиции, среди задержанных нет граждан Росиии и все они будут будут проверены на причастность к совершению преступлению согласно ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с применением оружия).

Также будет проверяться причастность четверых задержанных к совершению преступления согласно уголовному производству по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), которое расследует Служба безопасности Украины.