В Николаеве возникли столкновения между сепаратистами и майдановцами. Есть пострадавшие

00:27, 08 апреля 2014
Политика
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После того, как сепаратисты не выполнили требование Народного ополчения Николаева убрать свои палатки с территории около памятника героям-Ольшанцам, сторонники Майдана пошли зачищать площадь самостоятельно. 

nikvesti.com
 

В результате возникших столкновений пострадал как минимум один человек, сообщают НикВести.

Изначально ополченцев и пророссийских сепаратистов разграничивал недостаточно плотный кордон милиции, который ополченцам удалось достаточно быстро прорвать.

Начались столкновения с использованием шумовых гранат, файеров и петард.

В результате столкновений пострадал активист ДемАльянса Денис Плишко. Ему разбили голову тупым предметом, когда он разнимал драку. По его словам, это сделал кто-то со стороны сепаратистов.

Правоохранительные органы также участвовали с драке - они без разбору начали применять силу по отношению ко всем, и сепаратистам, и ополченцам, однако расстановка сил сложилась таким образом, что основной удар пришелся именно по участникам Народного ополчения.

Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты /  © nikvesti.com
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты /  © nikvesti.com
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты /  © nikvesti.com
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты /  © nikvesti.com
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты /  © nikvesti.com
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты /  © nikvesti.com
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты /  © nikvesti.com
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты /  © nikvesti.com
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты /  © nikvesti.com
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты /  © nikvesti.com
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты /  © nikvesti.com
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты /  © nikvesti.com
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты /  © nikvesti.com
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты /  © nikvesti.com
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты
Николаев, Майдан, ОГА, сепаратисты /  © nikvesti.com
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