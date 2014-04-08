В Николаеве возникли столкновения между сепаратистами и майдановцами. Есть пострадавшие

В результате возникших столкновений пострадал как минимум один человек, сообщают НикВести.

Изначально ополченцев и пророссийских сепаратистов разграничивал недостаточно плотный кордон милиции, который ополченцам удалось достаточно быстро прорвать.

Начались столкновения с использованием шумовых гранат, файеров и петард.

В результате столкновений пострадал активист ДемАльянса Денис Плишко. Ему разбили голову тупым предметом, когда он разнимал драку. По его словам, это сделал кто-то со стороны сепаратистов.

Правоохранительные органы также участвовали с драке - они без разбору начали применять силу по отношению ко всем, и сепаратистам, и ополченцам, однако расстановка сил сложилась таким образом, что основной удар пришелся именно по участникам Народного ополчения.