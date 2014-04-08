Сепаратисты продолжают митинг под ОГА в Харькове, милиция держит оцепление

Как передает корреспондент УНИАН, люди собрались на проезжей части улицы Сумской и на площади Свободы.

Движение автомобильного транспорта по улице Сумской в районе ОГА перекрыто.

Активисты скандируют: «Харьков, Крым, Россия», «Фашизм не пройдет». Большинство из них прикрепили к одежде георгиевские ленточки. В то же время здание ОГА контролируют работники милиции. Они также оцепили тротуар перед входом в здание.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля сторонники федерализации захватили помещение Харьковской облгосадминистрации и установили на ней флаг России.

Читайте такжеАваков рассказал о ночной спецоперации в Харькове и пообещал чистки в милиции

7 апреля около тысячи пророссийских митингующих объявили о создании государства «Харьковская народная республика». В результате антитеррористической операции силами МВД в Харькове полностью зачищено от сепаратистов захваченное и подожженное здание областной государственной администрации. У захватчиков здания ОГА изъяли 6 ящиков с «коктейлями Молотова», боевое и травматическое оружие.

В данный момент работники коммунальных служб и сотрудники облгосадминистрации начали мероприятия по ликвидации последствий захвата здания пророссийски настроенными активистами.