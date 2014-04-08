Милиция контролирует здание Харьковской ОГА - СМИ

Остальная часть здания полностью контролируется милицией, сообщает местное издание "МедиаПорт" со ссылкой на начальника Центра общественных связей областного МВД Натальи Захаровой.

Читайте такжеАваков: Милиция укрепила свои подразделения в восточных областях

По ее словам, еще несколько человек из числа пророссийских активистов находятся на разных этажах. Он проникли в здание, в тот момент, когда туда заходили пожарные, затесавшись между ними. Сейчас милиционеры прочёсывают все этажи, чтобы их отыскать.

Информацию о том, что обладминистрацию снова захватили, распространил автор прямой трансляции Kharkov antimaidan. Он также сообщил, что его "стрим" транслировал канал Russia Today.