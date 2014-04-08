Милиция контролирует здание Харьковской ОГА - СМИ

04:51, 08 апреля 2014
Политика
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В фойе здания Харьковской областной государственной администрации находится около десяти участников пророссийского митинга. 

REUTERS

Остальная часть здания полностью контролируется милицией, сообщает местное издание "МедиаПорт" со ссылкой на начальника Центра общественных связей областного МВД Натальи Захаровой.

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По ее словам, еще несколько человек из числа пророссийских активистов находятся на разных этажах. Он проникли в здание, в тот момент, когда туда заходили пожарные, затесавшись между ними. Сейчас милиционеры прочёсывают все этажи, чтобы их отыскать.

Информацию о том, что обладминистрацию снова захватили, распространил автор прямой трансляции Kharkov antimaidan. Он также сообщил, что его "стрим" транслировал канал Russia Today.

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