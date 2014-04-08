Милиция контролирует здание Харьковской ОГА - СМИ
04:51, 08 апреля 2014Политика
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В фойе здания Харьковской областной государственной администрации находится около десяти участников пророссийского митинга.
Милиция контролирует здание Харьковской ОГА / REUTERS
Остальная часть здания полностью контролируется милицией, сообщает местное издание "МедиаПорт" со ссылкой на начальника Центра общественных связей областного МВД Натальи Захаровой.
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По ее словам, еще несколько человек из числа пророссийских активистов находятся на разных этажах. Он проникли в здание, в тот момент, когда туда заходили пожарные, затесавшись между ними. Сейчас милиционеры прочёсывают все этажи, чтобы их отыскать.
Информацию о том, что обладминистрацию снова захватили, распространил автор прямой трансляции Kharkov antimaidan. Он также сообщил, что его "стрим" транслировал канал Russia Today.
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