СК России задержал сержанта - убийцу украинского офицера в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника Главного командного центра ВСУ Александр Розмазнин.

По его словам, эту информацию он получил от офицеров украинской части, в которой служил убитый офицер.

Розмазнин сообщил, что украинские правоохранительные органы, в свою очередь, открыли уголовное производство по факту убийства, и расследованием будут заниматься органы военной прокуратуры.

Розмазмин подчеркнул, что реакция на это событие будет осуществлена на всех уровнях, начиная от Министерства иностранных дел Украины, а также Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ.

Читайте такжеВ Крыму российский сержант расстрелял украинского майора“Младший сержант российских Вооруженных сил перевел ситуацию в горячий конфликт. Реагирования будет однозначным, никто не будет стоять в стороне, тем более, это не первый случай”, - сказал Розмазнин, напомнив, что ранее в Крыму снайперы убили еще одного украинского военнослужащего.

Как сообщал УНИАН, начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев на своей странице в Facebook написал: «Вчера (6 апреля) в 22.50 в результате конфликта между украинскими офицерами и российскими солдатами выстрелами из автомата был убит майора Станислав Карачевский. Убийство произошло на 5-м этаже общежития, где проживал украинский военный персонал Сакской авиабазы». Планировалось, что 9 апреля Карачевский должен был отбыть на материковую Украину. Украинские офицеры, по данным представителя Минобороны, были без оружия.

По данным руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тимчука, застрелил военнослужащего российский военный. «Двумя выстрелами в упор российским военнослужащим младшим сержантом Зайцевым в своей комнате в офицерском общежитии был застрелен военнослужащий в/ч 1100 майор К., который готовился к выезду на материк», - написал Тимчук в Facebook.