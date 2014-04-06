Завтра вступает в силу ограничение пребывания россиян в Украине

Госпогранслужба с 7 апреля 2014 года начнет осуществлять проверку исполнения гражданами Российской Федерации требований относительно сроков пребывания в Украине.

В случае выявления фактов невыполнения гражданами РФ требований в отношении срока пребывания на территории Украины во время въезда в Украину, сотрудники Госпогранслужбы Украины будут отказывать им в пересечении государственной границы, а за нарушение срока пребывания во время выезда из Украины будут привлекать к административной ответственности.Читайте такжеРоссиянам ограничили сроки пребывания в УкраинеОдновременно в Госпогранслужбе подчеркнули, что действие данного постановления не будет применяться в отношении граждан РФ, которые пересекают украинско-российскую границу в рамках межправительственного Соглашения о порядке пересечения украинско-российской государственной границы жителями приграничных регионов Украины и Российской Федерации от 11 октября 2011 года.