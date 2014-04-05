Россия не имеет права лишать крымчан гражданства Украины - миграционная служба

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, об этом заявил председатель Государственной миграционной службы Украины Сергей Радутный.

По его словам, по закону Украины «О гражданстве», гражданин Украины, который, в соответствии с действующим законодательством Украины является постоянно проживающим за рубежом, может выйти из гражданства Украины лишь по своему ходатайству. Оформление выхода из гражданства Украины осуществляется по заявлению лица на имя президента Украины, которое подается в заграничное дипломатическое учреждение.

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При этом, подчеркнул Радутный, датой прекращения гражданства Украины в таком случае, является дата издания соответствующего указа президента Украины.

”Таким образом, Российская Федерация не может принимать никаких решений относительно прекращения украинского гражданства жителей АР Крым и города Севастополя”, - сказал он.

Радутный отметил, что Государственная миграционная служба Украины также предостерегает граждан ни в коем случае не передавать паспорта гражданина Украины любым лицам и представителям иностранных государств, поскольку в будущем такие паспорта могут быть использованы для противоправной деятельности, например, для продажи имущества, получения кредитных средств и тому подобное.

Справка УНИАН. 17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый.

Кроме прочего, в тексте данного «договора» говорится: «Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на этот день на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, признаются гражданами Российской Федерации, за исключением лиц, которые в течение одного месяца после этого дня заявят о своем желании сохранить имеющееся у них и (или) их несовершеннолетних детей иное гражданство либо остаться лицами без гражданства».

24 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ планирует до лета завершить выдачу российских паспортов в аннексированном Крыму.

31 марта начальник управления Федеральной миграционной службы РФ по организации паспортной работы Федор Карповец заявил, что украинские паспорта жителей Крыма остаются действительными после получения российского гражданства, никакие отметки в них не проставляются.