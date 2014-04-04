Украинские пограничники в Донецкой области жалуются на нашествие журналистов НТВ

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины и напомнили, что недавно недалеко от государственной границы дважды были выявлены журналисты телеканала НТВ, которые несанкционированно проводили видеосъемку участка украинской границы. Кроме того, на этом участке корреспонденты, которые сотрудничают с НТВ, продолжают искаженно подавать информацию о событиях в Украине.Читайте такжеПограничники заявляют о возможных провокациях на границе в Донецкой области 4-5 апреля

3 апреля на участке отдела «Амвросиевка» выявили еще одну группу журналистов НТВ. Пограничный наряд заметил мужчин недалеко от пункта пропуска «Успенка». Они ехали на такси и, остановившись недалеко от границы, начали осуществлять видеозапись обустройства госграницы и криками пытались привлечь к себе внимание местных жителей. Заметив пограничников, журналисты закрылись в автомобиле и только после разъяснения украинского законодательства предоставили для проверки свои документы. Пассажиры автомобиля оказались гражданами России. Один из них находился в состоянии алкогольного опьянения и начал грубо выражаться в сторону пограничников и граждан Украины, при этом употребляя ненормативную лексику. В ходе дальнейшего выяснения цели пребывания в Украине у них выявили видеозаписи из нескольких пунктов пропуска и участков государственной границы, после чего задержанные признались, что являются журналистами НТВ. Их привлекли к административной ответственности и запретили въезд на территорию Украины сроком на 3 года.Читайте также"5 канал" не пустили в Россию, съемочная группа до сих пор не выходит на связь

Другую группу российских журналистов не пропустили в Луганской области через пункт пропуска «Изварино». Двое граждан России не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину. Сначала они заявили, что следуют с туристической целью в Луганск, Харькова и Одессу. В дальнейшем начали заверять, что по служебной надобности находились в Ростове-на-Дону и транзитом через Украину следуют в Белгород. По словам граждан, они являются журналистами газеты «КоммерсантЪ». Однако одно из удостоверений было выдано от ООО «Новое время», срок действия которого истек еще в прошлом году. Также россияне имели при себе чистый бланк удостоверения о командировке с печатями.