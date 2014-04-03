В СБУ назвали бессмыслицей заявление о 25 украинских террористах в России

20:32, 03 апреля 2014
Политика
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В СБУ называют бессмыслицей заявления российских СМИ о подготовке 25 так называемых украинских террористов.

В СБУ назвали информацию НТВ

В Службе безопасности Украины называют бессмыслицей заявления российских СМИ о подготовке и инструктаже 25 якобы задержанных граждан Украины, трое из которых назвались представителями «Правого сектора», по совершению терактов на территории РФ.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

«Мы ерунды не комментируем», - отметили в СБУ.

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