В СБУ назвали бессмыслицей заявление о 25 украинских террористах в России
20:32, 03 апреля 2014Политика
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В СБУ называют бессмыслицей заявления российских СМИ о подготовке 25 так называемых украинских террористов.
В СБУ назвали информацию НТВ "ерундой" / НТВ
В Службе безопасности Украины называют бессмыслицей заявления российских СМИ о подготовке и инструктаже 25 якобы задержанных граждан Украины, трое из которых назвались представителями «Правого сектора», по совершению терактов на территории РФ.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.
«Мы ерунды не комментируем», - отметили в СБУ.
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