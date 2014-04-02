Янукович подтвердил, что просил Путина вторгнуться в Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Янукович сказал в интервью журналистам, которое транслировал телеканал «Дождь».

По словам экс-президента, он это сделал для защиты граждан Украины.

При этом он сообщил, что у «него не поднялась рука» принять решение в отношении Майдана.

Читайте такжеЯнукович дал интервью российскому телеканалу«Когда я достаточно часто слышал в мой адрес упрек со стороны наших сторонников о том, что пора принимать решительные действия по отношению к Майдану. Я вам скажу, у меня рука не поднималась это сделать… Мой принцип - что никакая власть не стоит капли пролитой крови - я исповедовал всегда», - сказал он. При этом он заявил, что не давал команду применять оружие против активистов Майдана.

При этом он очередной раз заявил, что выборы 25 мая будут не совсем легитимными, так как власть в Украине изменилась не конституционным путем.

«Здесь законности и конституционности нет, и не было никакой. Поэтому легитимность этих выборов остается под большим вопросом», - сказал Янукович.

Он считает, что поспешное проведение президентских выборов в Украине приведет к дальнейшей дестабилизации обстановки в стране.

«После конституционной реформы нужно будет проводить или парламентские или президентские выборы. Поспешность при принятии решения по проведению президентских выборов - это путь к дальнейшей дестабилизации ситуации в стране, а любая дестабилизация при таких условиях несет огромные угрозы раскола в обществе, даже возможного раскола государства», - считает он.

Интервью состоялось в Ростове-на-Дону.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение президента РФ Путина о введении войск в Украину.

3 марта представитель России в Совете безопасности ООН Виталий Чуркин заявил, что экс-президент Украины Янукович попросил Путина ввести войска в Украину.

Он продемонстрировал письмо Януковича, которого в России считают легитимным президентом Украины, от 1 марта с соответствующим обращением. В письме Янукович утверждает, что в Украине произошел захват власти, и Украина якобы оказалась на пороге гражданской войны, а также что в Украине царят хаос и анархия. Также в письме говорится, что якобы жизнь и безопасность, права людей на Юго-Востоке и в Крыму под угрозой, люди преследуются по политическим и языковым признакам.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.