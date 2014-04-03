Меджлис начал подготовку к референдуму

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на члена созданной Меджлисом организационной группы по подготовке референдума Абдурамана Эгиза.

По его мнению, референдум коренного крымскотатарского народа должен быть проведен под руководством таких структур как ООН или ОБСЕ, или других.

Читайте такжеЗаседание СБ ООН: Джемилев обвинил Россию в цинизмеЧитайте также«Этот референдум должен быть легитимным и признанным в мире», - отметил представитель Меджлиса.

Ранее об инициативе проведения референдума крымских татар по определению статуса Крыма заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Кроме того, председатель Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что крымские татары могут провести свой референдум для демонстрации воли народа.

Также крымские татары планируют объявить о начале процедуры по созданию национально-территориальной автономии крымскотатарского народа на полуострове.