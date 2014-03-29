Крымские татары собираются создать в Крыму национальную автономию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Меджлиса крымских татар Лили Муслимовой.

«Обращаясь к делегатам Курултая, глава Меджлиса Рефат Чубаров подчеркнул, что проектом постановления Курултая "О реализации крымскотатарским народом права на самоопределение на своей исторической территории – в Крыму", которое предлагается обсудить и принять на 2-й внеочередной сессии национального съезда, Курултай официально объявляет всем сторонам о начале политических и правовых процедур по созданию национально-территориальной автономии крымскотатарского народа на его исторической территории - в Крыму», - сообщила Муслимова.

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На сессии Курултая присутствуют президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Совета Муфтиев России Равиль Гайнутдинов.

Делегаты внеочередной сессии утвердили повестку дня. За основу взят проект повестки, в который включен вопрос «Об общественно-политической ситуации в Крыму и задачах органов национального самоуправления крымскотатарского народа».