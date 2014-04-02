В Донецкой области примут программу по оздоровлению убыточных шахт - Тарута

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, об этом заявил сегодня председатель Донецкой ОГА Сергей Тарута на встрече с промышленниками и предпринимателями в городе Горловке.

Губернатор отметил, что сегодня в Донецкой области «никто не собирается закрывать убыточные шахты, а наоборот для помощи таким предприятиям необходимо принять эффективную программу по их оздоровлению».

Тарута также подчеркнул, что в госбюджете Украины в текущем году заложены все необходимые средства, в том числе, и на получение дотаций убыточным шахтам.Читайте такжеСитуация в экономике юго-востока Украины непростая – Тарута

Глава облгосадминистрации напомнил, что в ходе своей недавней встречи с руководителями угольных предприятий региона, был поднят ряд вопросов относительно проблем развития отрасли, в частности, вопрос противодействий незаконной добыче угля, которая создает серьезные проблемы со сбытом продукции государственным и частным шахтам.Читайте такжеВ Лисичанске на шахте произошло разрушение металлической секции: один рабочий погиб, трое - в больнице

Так, региональные власти дали один месяц тем, кто желает легализировать свою деятельность, чтобы она соответствовала критериям работы малых шахт. По истечении этого срока все нелегальные места угледобычи в области будут ликвидированы, повторил Тарута.