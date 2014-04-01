НАТО заинтересовано, чтобы украинская армия была боеспособной

Об этом заявил во вторник генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен, передает Интерфакс.

"Украина должна располагать современными и эффективными вооруженными силами, которые способны противостоять военным угрозам", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

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Отвечая на вопрос, в чем будет заключаться это сотрудничество, он отметил: "Вы это увидите в ближайшие дни, месяцы и годы".

По словам генсека НАТО, альянс среди прочего готов активнее привлекать украинских военных к учениям НАТО. Кроме того, инструкторы НАТО при определенных обстоятельствах будут готовы работать с украинскими военнослужащими.