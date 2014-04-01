НАТО заинтересовано, чтобы украинская армия была боеспособной
22:22, 01 апреля 2014Политика
0 0
НАТО готово сотрудничать с Украиной в военной сфере, поскольку хочет, чтобы у этой страны была боеспособная армия.
НАТО заинтересовано, чтобы украинская армия была боеспособной / Фото : REUTERS
Об этом заявил во вторник генсек НАТО Андрес Фог Расмуссен, передает Интерфакс.
"Украина должна располагать современными и эффективными вооруженными силами, которые способны противостоять военным угрозам", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Читайте такжеУкраина просит у НАТО радары для обустройства границ
Отвечая на вопрос, в чем будет заключаться это сотрудничество, он отметил: "Вы это увидите в ближайшие дни, месяцы и годы".
По словам генсека НАТО, альянс среди прочего готов активнее привлекать украинских военных к учениям НАТО. Кроме того, инструкторы НАТО при определенных обстоятельствах будут готовы работать с украинскими военнослужащими.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter