ВР внесла изменения в состав ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 227 из 293 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено досрочное прекращение полномочий члена ЦИК Александра Копыленко в связи с подачей им заявления об увольнении.

Также парламент принял постановление “Об увольнении с должности члена ЦИК” (Ю.Донченко). За данное решение проголосовали 230 из 292 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предусмотрено досрочно прекратить полномочия члена ЦИК Юрия Донченко в связи с поданным им заявлением о сложении полномочий.

Также ВР приняла постановление о назначении Екатерины Березюк на должность члена Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 из 296 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Также парламент принял постановление о назначении Олега Диденко на должность члена ЦИК. Документ поддержали 240 из 296 народных депутатов. зарегистрированных в сессионном зале.