Аваков: ПС утром должен покинуть "Днепр". Без оружия

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Отель "Днепр" оцеплен подразделениями МВД. Никакого штурма не планируется. Ранним утром представители "ПС" должны покинуть здание. Без вооружения. В сопровождении сотрудников СБУ выедут на автобусе в одну из загородных баз", - написал министр.

"Следственные действия с участвовавшими в перестрелке и задержанным продолжаются. Таково базовое положение вещей. Рассчитываю, что среди ночи больше ни один взбудораженный мальчик не станет стрелять. Оружие, создающее проблемы должно быть сдано", - добавил он.