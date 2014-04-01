Аваков: ПС утром должен покинуть "Днепр". Без оружия
01:15, 01 апреля 2014Политика
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Ранним утром "Правый сектор" должен покинуть отель "Днепр" без вооружения.
Facebook Святослав Цеголко, @euromaidan
Об этом на своей страничке в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.
"Отель "Днепр" оцеплен подразделениями МВД. Никакого штурма не планируется. Ранним утром представители "ПС" должны покинуть здание. Без вооружения. В сопровождении сотрудников СБУ выедут на автобусе в одну из загородных баз", - написал министр.
"Следственные действия с участвовавшими в перестрелке и задержанным продолжаются. Таково базовое положение вещей. Рассчитываю, что среди ночи больше ни один взбудораженный мальчик не станет стрелять. Оружие, создающее проблемы должно быть сдано", - добавил он.
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