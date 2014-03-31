Россия готова обсуждать с Украиной финансовые вопросы после денонсации соглашений по ЧФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, представляя законопроект о денонсации соглашений по ЧФ РФ с Украиной в Госдуме.

«Не исключаем, что в связи с односторонним прекращением РФ этих договоров могут и, скорее всего, будут возникать правовые, финансовые, имущественные и иные вопросы, которые потребуют урегулирования с украинской стороны. Мы будем готовы (обсуждать) с правительством Украины, которое, как мы надеемся, будет сформировано демократическим, конституционным путем», - сказал Карасин.

Он заявил, что после вхождения Крыма в состав России на эту территорию распространяется российский суверенитет, поэтому отсутствуют основания для продолжения правовых отношений по размещению ЧФ РФ на территории Украины, включая оплату за такое размещение.

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«Обстоятельства, в которых эти договоры заключались и которые составляли существенное основание согласия сторон на их обязательность, претерпели коренное изменение, что привело к безвозвратной утрате этими договорами их предмета, невозможности их выполнения», - сказал Карасин.

Как сообщал УНИАН, 28 марта президент России Владимир Путин внес в Госдуму предложения о прекращении действия украинско-российских соглашений по базированию Черноморского флота РФ на территории Украины.

16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77%, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.