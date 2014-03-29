Россия стянула на границы с Украиной около 50 тысяч военных

В приграничних районах Украины и РФ со стороны Российской Федерации, в т.ч. за 50-километровой зоной на данный момент находится порядка 50 тысяч российских военных.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

Читайте такжеЭшелон с бронетехникой РФ движется в сторону украинской границы

"10 тысяч человек - это возле самой границы. Всего же в приграничных районах в т.ч. за 50-км зоной на данный момент находится меньше, чем 100 тысяч (о чем заявляли украинские официальные лица), но больше, чем 30 тысяч (о чем заявляла два дня назад американская разведка). По нашим прикидкам - порядка 50 тысяч", - написал он.