Пограничники не пропустили в Украину семерых российских военных

Во время проведения комплекса проверочных мероприятий и собеседований на поезде №142 сообщением «Екатеринбург - Симферополь» офицеры ВВС «Иловайск» совместно с сотрудником Харцызского ГРО УСБУ в Донецкой области обнаружили в разных купе, семерых граждан РФ, которые указывали разные цели поездки на территорию Украины, сообщили в Государственной пограничной службе.

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В ходе контроля второй линии, было установлено, что все они являются военнослужащими Черноморского флота РФ, но пытались скрыть этот факт с целью беспрепятственного проезда по территории Украины. Российские военные спрятали свою форму одежды и вещевые мешки в свернутых матрасах и под постельным бельем и одеялами.

Возраст задержанных лиц - 20 - 21 год. Все они - военнослужащие по контракту 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ и возвращались к месту дислокации в/ч 13140, г. Севастополь, из города Волжский (РФ), где проходили курсы интенсивной и общевойсковой подготовки по курсу выживания.

Охранники госграницы не пропустили российских военных на территорию Украины. В отношении данной группы лиц, с учетом предоставления ими ложных сведений о цели поездки, принято решение о запрете въезда на территорию нашего государства сроком на 3 года.