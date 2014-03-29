СМИ: Первая часть съезда ПР будет засекречена от журналистов

Регионалы продолжают пребывать в Киев на съезд партии, сообщает сайт Новости Донбасса.

Ресурс подчеркивает, что первая часть съезда "Партии регионов" будет засекречена от представителей СМИ.

Депутат Донецкого облсовета Николай Загоруйко заявил, что "золотой батон Януковича - это символ централизации власти".

Мэр Донецка Александр Лукьянченко считает, идея федерализации Крыма "убита" аннексией Крыма Россией.

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Как сообщал УНИАН, на съезде регионалы планируют избрать коллективный орган управления ПР. Это будет нечто вроде "политбюро" в состав которого, как ожидается, войдут: Александр Ефремов, Михаил Добкин, Татьяна Бахтеева, Борис Колесников, Дмитрий Шенцев, Александр Вилкул, Сергей Тигипко и Нестор Шуфрич.

Также напомним, что областные парторганизации "Партии регионов" поддержали кандидатуру экс-главы Харьковской областной государственной администрации Михаила Добкина на предстоящих выборах президента.