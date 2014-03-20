СМИ: съезд Партии регионов снова перенесен

Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

Стоит отметить, что это уже четвертая дата переноса партийного съезда, на котором регионалы должны официально выдвинуть кандидата в президенты.

Как стало известно, на съезде регионалы планирует избрать коллективный орган управления ПР. Это будет нечто вроде "политбюро" в состав которого, как ожидается, войдут: Александр Ефремов, Михаил Добкин, Татьяна Бахтеева, Борис Колесников, Дмитрий Шенцев, Александр Вилкул, Сергей Тигипко и Нестор Шуфрич.

Окончательно перечень сейчас еще уточняется, но это будет не более 10 человек. Возможно, к ним также прибавятся Евгений Геллер, Вадим Новинский и глава исполкома ПР Владимир Рыбак.

Ранее Политсовет Партии регионов возложил на первого заместителя председателя ПР Владимира Рыбака функции исполнения обязанностей председателя партии.

Кого ПР намерена выдвигать в президенты - Сергея Тигиппко, (как прогнозировалось ранее), Михаила Добкина, Александра Вилкула или кого-то другого, окончательно еще не решено.

Ранее съезд планировался на 1 марта. После называлась дата 15 марта, за день до референдума в Крыму, на который были вынесены вопросы о присоединении к России и восстановлении Конституции автономии 1992 года.

Позже стало известно, что новая дата проведения съезда - 22 марта - после референдума в Крыму.

Теперь регионалы вновь сместили дату форума.

При этом областная партийная конференция ПР в Донецке запланирована на 18:00 этой пятницы в Донецке.