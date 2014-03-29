Эшелон с бронетехникой РФ движется в сторону украинской границы
09:08, 29 марта 2014Политика
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Несмотря на то, что общее количество вооружений РФ на границе уменьшается, продолжают прибывать новейшие российские танки.
К границе движутся новейшие российские танки Т-90 / Vitaly V. Kuzmin / vitalykuzmin.net
По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», за последние сутки наблюдается уменьшение российской группировки войск близ госграницы РФ с Украиной.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
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"Вместе с тем, в районе Брянска идентифицирован эшелон с бронетехникой, движущийся в сторону границы. В составе перевозимой техники - новейшие российские танки Т-90", - пишет Тымчук.
К тому же, он отметил, что в Таганрог прибыли из Иваново подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
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