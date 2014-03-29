Эшелон с бронетехникой РФ движется в сторону украинской границы

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», за последние сутки наблюдается уменьшение российской группировки войск близ госграницы РФ с Украиной.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

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"Вместе с тем, в районе Брянска идентифицирован эшелон с бронетехникой, движущийся в сторону границы. В составе перевозимой техники - новейшие российские танки Т-90", - пишет Тымчук.

К тому же, он отметил, что в Таганрог прибыли из Иваново подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.