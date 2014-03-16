В группировку РФ в Крыму входит более 20 тысяч солдат, на границах Украины – уже 60 тысяч

Как передает корреспондент УНИАН, об этом ообщил и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что общая численность таких формирований на территории Крыма составляет около 21,5 тыс. человек.

Но, по словам Тенюха, Россия продолжает наращивать военные группировки в северо-восточных и южных направлениях возле границы с Украиной.

”Общая численность группировок войск РФ на этих направлениях может составлять более 60 тыс. человек”, - сказал Тенюх.