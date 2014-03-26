Тигипко хочет возглавить Партию регионов

Об этом он заявил в эфире "Общественного ТВ", пишет Украинская правда.

"Я с удовольствием возглавлю партию. Я не боюсь ответственности возглавить Партию регионов", - сказал политик, отметив, что готов взять негатив, связанный с этой политической силой, на себя.

Тигипко отметил, что подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в президенты, не согласовав этот шаг ни с бизнесменом Ринатом Ахметовым, ни с Дмитрием Фирташем, ни с Сергеем Левочкиным.

В то же время политик сообщил, что надеется встретиться с Ахметовым в среду или четверг.

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"Могу сказать, что сам профинансирую свою выборную кампанию, как финансировал ее в 2009-м и 2010-м году. И очень хорошо было бы, чтобы партия регионов поддержала. Я считаю, что у меня, судя по опросам, самые высокие рейтинги. А партия должна поддерживать самого рейтингового кандидата", - заявил Тигипко.

Он отметил, что не вышел из Партии регионов, "хоть было некое давление".

"Я не выхожу из Партии регионов, и еще повоюю за ПР на последнем съезде, если он состоится", - сказал депутат.

Тигипко заявил, что съезд политической силы должен был состояться 1 марта, но перенесен на 29 марта.

"Три дня до сьезда. Никто не видит повестку дня. Никто не видит проекты решений. И съезд для нас немного странный, потому что делегатами на нем будут Янукович, Азаров… Потому что это продолжение съезда, который был", - сказал он.

В то же время политик выразил мнение, что ни бывший президент Янукович, ни бывший премьер Азаров на съезде присутствовать не будут.

Тигипко также отметил, что во время съезда будет предлагать свою кандидатуру на пост президента, и добавил, что от Партии регионов будут и другие самовыдвиженцы.