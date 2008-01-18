В следующую пятницу Яценюк оставит нардепов на ночь

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не исключает, что Верховной Раде Украины 25 января, в день закрытия первой сессии ВР шестого созыва, придется поработать продленный рабочий день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Если будет необходимость, то мы будем работать полную пятницу, то есть и утреннее, и вечернее пленарные заседания Верховной Рады. В том числе, и продлим его до 9, 10, 12 часов ночи с тем, чтобы принять максимально большой пакет законодательств», – сказал А.ЯЦЕНЮК.

Председатель ВР отметил, что на сегодня идет очень хилая работа парламентских комитетов относительно подготовки к рассмотрению в сессионном зале законопроектов. А.ЯЦЕНЮК сообщил, что обратился к руководителям комитетов с просьбой ускорить соответствующую работу.

При этом он отметил, что фракциям оппозиции следует работать более конструктивно и разблокировать работу ВР.

Согласно регламенту, пленарное заседание Верховной Рады Украины в пятницу длится с 10.00 до 14.00.

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