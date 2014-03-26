Из парка боевых машин в Перевальном вывозят танки

03:59, 26 марта 2014
Политика
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Из военной части в селе Перевальное в Крыму из парка боевых машин вывозят танки

Reuters

Об этом в своем Facebook написал начальник крымского медиацентра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

"Источники из Перевального сообщают, что из парка боевых машин на автомобильных тралах вывозят танки из парка", - пишет Селезнев.

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