Норвегия приостанавливает военное сотрудничество с РФ

Правительство Норвегии решило приостановить военное сотрудничество с Россией до конца мая 2014 года.

Об этом сообщается в пресс-центре Министерства обороны Норвегии.

"Норвегия осуждает аннексию Россией украинской Автономной Республики Крым и применение вооруженной силы в Украине. Это является явным нарушением международного права и неприемлемым образом действий, который должен иметь последствия", - подчеркнула министр обороны Норвегии Ине Мари Эриксен Сёрейде.

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Норвегия обещает провести переоценку запланированных мероприятий с учетом дальнейших событий в Украине и действий России. Также дальнейшие действия правительство обсудит с союзниками по НАТО.

Согласно сообщению, Норвегия приостановит свое участие в запланированных военно-морских учениях "Северный орел" . Также отложен визит министра обороны РФ Сергея Шойгу в Норвегию, запланированный на апрель 2014 года.