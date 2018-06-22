Гражданство на экспорт

Основная категория украинцев, которые в первых рядах жаждут получить российское гражданство — трудовые мигранты. По словам директора Федеральной миграционной службы РФ Константина Ромодановского, таковых в прошлом году на территории России насчитывалось 2,9 млн человек. Что касается 2014 года, то в ФМС обратилось уже около 150 тысяч украинцев, заинтересованных в упрощенном получении гражданства России и предоставлении убежища. «Анализ статистических данных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года говорит о том, что граждане Украины используют все возможности, предоставляемые миграционным законодательством РФ», - сказал он.

Впрочем, в полной мере воспользоваться этими возможностями, украинцам не дают сами россияне. Так, еще в ноябре прошлого года российские пограничники под разными предлогами начали массово высаживать граждан Украины со следующих в РФ поездов. В Федеральной миграционной службе РФ тогда сообщили, что с начала 2013 года Россия запретила въезд в страну почти десяти тысячам украинцев. Мол, все они либо нарушали сроки пребывания в РФ, либо не оформляли свое пребывание во время предыдущих поездок.

Ситуация еще больше обострилась с середины марта 2014 года, когда российские пограничники начали требовать от всех желающих пересечь границу подтверждение наличия средств для проживания на территории РФ и выезда из нее, хотя раньше таких вопросов не возникало. Таким образом, многие трудовые мигранты из Украины не смогли вовремя (по завершению отпусков или с началом своих вахт) попасть на работу в России. Об этом, в частности, уже заявили представители ряда компаний на Курилах и Сахалине, где украинские работники трудились на рыбопереработке и в угледобывающих компаниях.

В этой связи, когда после псевдореферендума в Крыму российские власти заявили, что украинские граждане смогут получить гражданство РФ по упрощенной процедуре – за три месяца – первыми заинтересованными лицами, желающими воспользоваться таким шансом, стали именно трудовые мигранты.

Стать россиянином не так-то просто

Дело в том, что процедура получения гражданства РФ, хоть и выглядит просто, на деле не позволяет ею воспользоваться всем желающим. Итак, согласно Федеральному Закону «О гражданстве Российской Федерации», получить вожделенный паспорт можно в упрощенном порядке или в соответствии с общим. Но, в обоих случаях, процедура получения гражданства сопряжена с выполнением нескольких обязательных требований.

Во-первых, соискатель российского паспорта должен получить разрешение на временное проживание в РФ. Российские юристы предупреждают, что это — наиболее сложный шаг, связанный с выделением квоты, которая ежегодно определяется правительством РФ. Так, в 2013 году российский Кабмин дал добро на получение 105 тыс. разрешений на временное проживание иностранцев. В 2014 году эта цифра уменьшилась до 95 тыс. 880 штук.

Стоит также отметить, что квота на проживание по-разному распределяется по федеральным округам. Среди областей лидером по показателю является Московская область, для иностранных граждан здесь предусмотрено 7000 разрешений. Внушительными показателями отличаются также Новосибирская и Калининградская области (по 4000 разрешений — квот). А наименьшая квота предусмотрена в 2014 году для Ненецкого автономного округа и Калмыкии (по 50 квот на регион).

Впрочем, можно попытать счастья и без учета квот. Но юристы предупреждают, что это будет сопровождаться гораздо большей бумажной волокитой и не факт, что разрешение все же будет получено. Причин тому, как минимум, две. Первая — чтобы получить разрешение на временное проживание, необходимо устроиться на работу по трудовому договору. А это — довольно сложно. Вторая — можно получить временную регистрацию по месту проживания. Но владельцы сдаваемого жилья боятся, что зарегистрированного мигранта потом не удастся выселить, и не соглашаются регистрировать приезжих.

Примечательно так же, что разрешение на проживание позволяет жить три года лишь в том регионе России, где было получено. Продлевать его нельзя, как нельзя покидать РФ на срок более полугода. Иначе придется начинать процедуру получения разрешения на проживание заново.

Во-вторых, потенциальному гражданину РФ необходимо получить вид на жительство (выдается не более, чем на пять лет). Этот шаг, в принципе, сопоставим с получением гражданства, так как вид на жительство наделяет человека правами гражданина РФ, за исключением права на участие в голосовании и права на избрание на государственные должности. Впрочем, чтобы получить вид на жительство, соискателю необходимо прожить в России не менее года на основании разрешения на временное проживание. Еще один нюанс – вид на жительство подразумевает постоянную прописку. То есть, если постоянной прописки на территории РФ нет, то и рассчитывать на вид на жительство не стоит.

Третий шаг — собственно, получение гражданства РФ. Но, в большинстве случаев, прежде, чем подать документы на гражданство, необходимо прожить в России пять лет. Сама процедура получения гражданства занимает еще полгода.

«Еду в Магадан…»

Справедливости ради отметим, что получить гражданство РФ можно по упрощенной процедуре (занимает 6-10 месяцев). Таковая прописана в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Участником этой программы может стать человек, рожденный на территории СССР, потомок рожденного в СССР человека или бывший гражданин России постоянно проживающий за рубежом. Но есть несколько нюансов.

Во-первых, программа действует только в определенных областях России, не самых привлекательных для переселения. По данным ФМС, в 2014 году приоритетными для переселения соотечественников на постоянное место жительства являются: Бурятия, Забайкалье, Камчатка, Приморье, Хабаровский край, Амурская, Иркутская, Магаданская и Сахалинская области, а также Еврейская автономная область на Дальнем Востоке.

Во-вторых, стоимость юридической помощи и организации процесса получения гражданства по этой программе составляет около 300 тыс. рублей (более 80 тыс гривен).

Собственно, когда в 2006 году программу только запускали, ожидалось, что ежегодно в ней будут участвовать 50-100 тысяч человек. Однако, по данным Федеральной миграционной службы России, с 2006 по 2012 год в РФ по этой программе переселилось около 74 тысяч человек. Что, к слову, косвенно свидетельствует как о сложности процедуры, так и о не таком уж большом желании русскоязычных граждан возвращаться в Россию. Во всяком случае, если под Россией подразумевается какой-нибудь Магадан.

В начале марта в Госдуму РФ был внесен законопроект, упрощающий получение гражданства России «носителями русского языка». Однако документ пока так и не был рассмотрен российскими депутатами. К тому же, вожделенные российские паспорта по этой упрощенной процедуре, похоже, достанутся не всем желающим. Особенно, если учитывать, что, по данным МИД РФ, в настоящее время за рубежом проживает более 20 миллионов русскоговорящих. «Ожидается, что будут образованы специальные комиссии для проверки знания русского языка, исторических доказательств проживания родственников этих людей», - заявил вице-спикер российского парламента Александр Жуков.

В этой связи заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о том, что в аннексированном Крыму, желающие получить российское гражданство, смогут сделать это до лета 2014 года, вызвало настоящий ажиотаж. «В Крыму — аншлаг в паспортных столах. Люди прописываются, чтобы получить российское гражданство», - написал на своей странице в социальной сети Facebook народный депутат Украины (известный своей любовью к России и лично Путину) Олег Царев.

По его словам, украинцы готовы платить взятки и искать варианты прописки в Крыму, дабы получать социальные выплаты на одном уровне с гражданами России: «как известно, российская пенсия более чем в два раза больше украинской».

Бесплатное гражданство или платный вид на жительство

Все это привело к тому, что в Крыму выстраиваются очереди из желающих побыстрее получить российский паспорт (между делом, не расставаясь с паспортом украинским). Более того, с начала марта в Сети появилась масса объявлений с предложением прописать в Крыму граждан Украины для получения российского гражданства. Цена вопроса варьировалась от 1,5 тыс гривен до 9 тыс гривен за прописку на год. К сожалению, обзвон десятка «хозяев» подобных объявлений результата не дал. Большинство крымчан уверяли, что «это какая-то ошибка» и что «таких объявлений никто не давал».

Впрочем, нашлись и те, кто признались: «прописка возможна, как временная, так и постоянная», но рассчитывать на получение российского гражданства не стоит. «Я могу вас прописать, но гражданства России за десять дней вы уже не получите, - заявила УНИАН жительница Симферополя Алена. – То есть, документы на получение гражданства вы сможете сдать не на обмен паспорта в нашем паспортном столе, а в посольство РФ... И там, уже, вроде нужно будет ждать не пять лет, а полгода».

Видимо, по такой процедуре будут получать российские паспорта и те, кто не заявит о своем желании принять российское гражданство до 16 апреля. Как известно, российские власти дали крымчанам месяц для того, чтобы определиться: гражданами какой страны те хотят быть.

Те же, кто не захочет получить российский паспорт, будут обязаны заплатить 2 тыс. рублей (около 55 долларов) и оформить вид на жительство. «Тот человек, который не хочет получать российский паспорт (в Крыму), должен в течение месяца сделать соответствующие заявление, и на основании этого заявления он будет оформлять вид на жительство... Пошлина 2 тысячи рублей составляет», - заявил руководитель Департамента по организации регистрационно-паспортной работы ФМС России Александр Аксенов.

Кроме того, по его словам, такие лица должны будут подтвердить факт проживания в Крыму на основании имеющегося паспорта. А срок действия вида на жительство составляет не более пяти лет.

Как сообщал УНИАН, по российскому законодательству, нарушения миграционных правил влечет автоматический запрет на выезд на территорию РФ сроком от 3 лет. Однако юридическую путаницу с получением российского гражданства пока не могут пояснить и российские юристы. «Конкретно по миграционному учету пока ничего не изменилось. На сегодняшний день, в случае нарушения гражданином Украины режима пребывания на территории РФ, вряд ли его будут штрафовать или депортировать (если речь идет о Крыме, - УНИАН). Но лучше все же встать на миграционный учет в общем порядке», - поясняет юрист Екатерина Сарбаш-Егорова.

По ее словам, на сегодняшний день между Россией и Украиной продолжает действовать соглашение о безвизовом въезде и пребывании в РФ без регистрации до 90 дней.

Тем временем, Украина намерена признавать своими гражданами всех крымчан, даже тех, кто получит российские паспорта. «Граждане Украины, которые под принуждением будут вынуждены получить российские паспорта, – остаются гражданами Украины. Определенным образом это противоречит законодательству Украины, поскольку Украина не признает двойного гражданства, но в этой части, части захвата территории Украины и принудительного навязывания этим людям, гражданам Украины паспортов соседнего государства нами это признается», - заявил министр Кабинета министров Остап Семерак.

Как отмечают в МИД Украины, «получение гражданином Украины иностранного гражданства без оформления процедуры выхода из гражданства Украины или утраты гражданства Украины, не может рассматриваться как законное основание для прекращения гражданства Украины».

Неравноценный обмен гражданами

В целом, по статистике Федеральной миграционной службы, в 2013 году гражданство РФ сумели получить лишь 135 788 человек, но, сколько из них украинцев — не уточнялось. В ФМС лишь отмечают, что по состоянию на 1 января 2014 года с просьбой получить российское гражданство обратились 1573 гражданина Украины, «что соответствует аналогичному показателю 2013 года».

К слову, в то время, как Кремль «пачками» раздает жителям автономной республики Крым паспорта граждан России, РФ заняла второе место – после Сирии – по количеству граждан, ищущих убежища в других странах. Так, по данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в 2013 году 39,8 тысяч россиян подали обращения на получение убежища в других странах.

В частности, наибольшее количество обращений зарегистрировано в Германии (почти 15 тысяч) и Польше (почти 12 тысяч).

В то же время, по статистике Государственной миграционной службы Украины, в 2013 году более 3,8 тысяч выходцев из России получили украинское гражданство.

Татьяна Урбанская