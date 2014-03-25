Польский посол: Санкции против РФ ударят и по европейской экономике

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал посол Польши в Украине Генрик Литвин.

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“Европейский Союз имеет сильные экономические связи с Россией, такие связи есть и у Польши. Есть целые секторы польской экономики, которые очень сильно связаны с Россией, и без таких связей Польша будет иметь серьезные затруднения. Но вместе с тем понятно, что наиболее серьезной угрозой является отсутствие стабильности. И это большая угроза также для экономики европейских стран. Поэтому мне кажется, что будут приниматься защитные меры для некоторых секторов экономики”, - сказал Литвин.

По словам посла, поддержка Украины со стороны Евросоюза проявляется не только в санкциях против России, но и в предоставлении помощи Украине.

“Европейский Союз был создан не как структура для проведения энергичной внешней политики, а как структура для минимизации конфликтных ситуаций внутри Евросоюза. Поэтому в Европейском Союзе нет сильных инструментов внешнего влияния. А следовательно, Европейский Союз может очень много сделать, помогая Украине и, возможно, больше, чем когда захочет причинять вред другим странам. Все будет зависеть от дальнейшего развития конфликта между Украиной и Россией”, - сказал Литвин.